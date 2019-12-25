Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом.
Она отметила, что ежедневный прирост заболевших COVID-19 составляет примерно 10,5 тысяч человек. При этом, по её словам, количество госпитализаций сокращается с каждым днём.
Очень высока доля асимптомных случаев.
Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства
Она рассказала, что доля бессимптомных пациентов в Москве около 60%, по России — почти каждый второй пациент не имеет симптомов.
При этом в ФМБА появляются свободные койки для больных коронавирусом, а также аппараты ИВЛ и места в реанимации. Скворцова подчеркнула — это свидетельство того, что эпидемиологический процесс пошёл на спад.
Ранее Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом.
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