Но "успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом. Мнением она поделилась на видеоконференции об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.

По её словам, наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Но при этом "успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя".

Попова напомнила, что впереди лето и осень — а вместе с ними грипп и, возможно, MERS-инфекция. Поэтому, считает главный санитарный врач, некоторые меры можно сохранить для сохранения здоровья граждан в будущем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об остановке роста заболеваемости коронавирусом.