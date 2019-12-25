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Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом
Сегодня, 15:54
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matveyvn

Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом

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Но "успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом. Мнением она поделилась на видеоконференции об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.

По её словам, наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Но при этом "успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя".

Попова напомнила, что впереди лето и осень — а вместе с ними грипп и, возможно, MERS-инфекция. Поэтому, считает главный санитарный врач, некоторые меры можно сохранить для сохранения здоровья граждан в будущем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об остановке роста заболеваемости коронавирусом.

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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