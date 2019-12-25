Сегодня в России зафиксировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом.

В Роспотребнадзоре заявили об остановке роста заболеваемости коронавирусом. Мнением поделилась глава ведомства Анна Попова.

По её словам, темпы прироста в новых заболевших COVID-19 в последние дни незначительны.

10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 4,1%.