Сквер в Красном Селе может получить название в честь танкиста Мнацаканова

Там же может появиться памятник генерал-лейтенанту Красной армии и бойцам его дивизии.

Безымянный сквер в Красном Селе между улицами Бронетанковой и Освобождения может получить название в честь танкиста Александра Мнацаканова в 2022 году. Об этом порталу "Невские новости" рассказал член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев.

На заседании комиссии рассказали, что Александр Мнацаканов – Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Его танковое подразделение освобождало Красное Село, именно его бойцы первыми туда вошли, отмечает эксперт. Там же может появиться памятник генерал-лейтенанту Красной армии и бойцам его дивизии. Теперь реализация идеи зависит от действий районной администрации и городских чиновников.

Ранее мы показывали, как в Петербурге благоустроили сквер на улице Восстания. Сама зеленая зона входит в границы ансамбля Павловского женского института. Сквер включён в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.tv