Общественное пространство у "Библиотеки друзей" откроется 1 сентября

В сквере поставят скамейки, посадят цветы, нарисуют тематическую карту достопримечательностей Московского района и многое другое.

Сквер у "Библиотеки друзей" в Московском районе появится уже 1 сентября этого года. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Петербурженка Ольга Колесова, которая живет совсем недалеко от библиотеки, подала заявку на участие в проекте "Твой бюджет" еще в 2017 году. Она вместе со своими коллегами-архитекторами предложила оформить фигурные газоны, посадить многолетние растения, установить малые архитектурные формы, скамейки. Разработкой подсветки сейчас занимается компания "VITRULUX". Она в свое время работала над подсветкой в парке "Зарядье" в Москве.

Сотрудники библиотеки разработали тематическую карту достопримечательностей района. Ее позже нарисуют прямо на плитке. Также в сквере появится зона с навесом, где будут проходить презентации, выставки, встречи с писателями, лекции. По территории будут везде раскиданы огромные буквы, которые можно спокойно переносить и составлять из них слова или просто сидеть на них. На асфальте перед входом в библиотеку нарисуют классики, лабиринт, поле для твистера. Общественное пространство откроется уже в День знаний.

Также на Московском проспекте появится памятник братьям Стругацким

Фото: "Петербургский Дневник"