Сквер на пересечении Альбуминной улицы и улицы Красуцкого благоустроят

Работы завершат в августе 2024 года.

В Петербурге обновят сквер на пересечении Альбуминной улицы и улицы Красуцкого. Работы по благоустройству стартуют с началом агротехнического периода, а завершить их планируют к августу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Государственной административно-технической инспекции города выдала ордер, позволяющий начать реализацию проекта. Пока что сквер представляет собой пустырь с протоптанными "народными" тропами. Но в ближайшее время его превратят в место притяжения.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" при активной поддержке губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Ранее мы писали, что на Санкт-Петербургском проспекте и на Санкт-Петербургском шоссе обновили освещение.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга