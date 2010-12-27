Проект благоустройства Шуваловского сквера будет готов в этом году

Работы начнутся со следующего года.

Заключён государственный контракт на проектирование благоустройства северной части сквера на Шуваловском проспекте от Мебельной ул. до Богатырского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Проект превращает зелёную зону в настоящий парк с сохранением природных особенностей. Зоны отдыха будут плавно перетекать в естественный ландшафт. Ярким акцентом парка станет цветочное оформление из альпийских горок, кустарников и деревьев.



Главную входную площадку выполнят в форме треугольника. С двух сторон разобьют посадки сирени и многолетние низкорослые кустарники. А возле больших деревьев установят удобные скамейки-диваны.



Прогулочную набережную вдоль реки Глухарки выполнят из террасной доски. На ней установят лёгкие беседки со скамейками-качелями и беседку-навес.

Скамейки-качели также установят возле небольшого пруда. Детскую зону разместят в глубине парка в окружении деревьев и кустарников. А в вечернее время на территории будет предусмотрена подсветка.



Концепцию улучшения сквера разместят на сайте комитета по благоустройству. На нём жители смогут оставить свои отзывы и предложения.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга