В Петербурге выбрали всех победителей проекта "Твой бюджет"

Следующим этапом станет реализация инициатив-победителей в 2020 году.

В Петербурге завершилось голосование за лучшие инициативы проекта "Твой бюджет - 2019". Победители определились во всех районах-участниках, сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Всего на голосование в шести районах вынесли 52 инициативы: 5 — в Василеостровском, по 12 — в Красногвардейском и Московском, 10 — в Петроградском, 9 — во Фрунзенском и 4 — в Невском. Победителями проекта стали 17 инициатив.

В Красногвардейском районе лучшими инициативами признаны проект благоустройства тротуара у проспекта Энергетиков и установки диспенсеров для дог-пакетов, проект реставрации памятника истории и архитектуры "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" и благоустройство участка набережной реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского моста.

Победителями в Московском районе стали участники, предложившие построить детскую площадку с оборудованием для маломобильных детей в Пулковском парке, организовать перехватывающие велопарковки у метро с навесом и инфостойкой и благоустроить сад Дубовая роща.

В Петроградском районе комиссия выдала одобрение на разработку проектной и рабочей документации по сохранению "Дома управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и К" с садом", строительство детской площадки в Вяземском саду и создание клуба "Родные лица Петроградской стороны".

Ранее Piter.TV сообщал, что голосования прошли в Василеостровском, Невском и Фрунзенском районах города.

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