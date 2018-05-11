В Петербурге выбрали победителей проекта "Твой бюджет" в трех районах

Многие инициативы связаны с благоустройством и озеленением города.

Во вторник, 25-го июня, в Петербурге прошел финальный этап голосования за инициативы в рамках проекта "Твой бюджет - 2019". В Василеостровском, Невском и Фрунзенском районах выбрали лучшие инициативы. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет финансов Петербурга.

В Василеостровском районе появится сквер на заброшенной территории. На него выделят 7,5 млн рублей. На острове сделают площадку за 3 млн рублей. А также высадят кустарники на Большом проспекте для того, чтобы водители не парковались на газонах. Этот проект получит 4,5 млн рублей.

В Невском районе благоустроят территорию вдоль реки утки в районе Русановской улицы. Проект оценили в 14, 25 млн рублей. На пешеходных набережных появятся скамейки и столики. Кроме этого, 750 тысяч рублей пойдет на то, чтобы облагородить территорию четырех детских садов.

Победителя во Фрунзенском районе стали несколько проектов. За 1,8 млн рублей центр здоровья "Купчино" оборудуют комнатой эрготерапии и кабинетом для восстановления после инсульта. На территории школы-интерната №37 сделают игровую площадку для детей с ограниченными возможностями. Также около роддома №16 появится сквер.

Предложения горожан анализировали члены бюджетных комиссий. Инициативы реализуют в 2020-2021 годах.

Ранее Piter.TV рассказывал о проекте с инициативами петербуржцев "Мой район".

Фото: vk.com/lahta_spb