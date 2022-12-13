Сквер в Калининском районе Петербурга назвали в честь Расула Гамзатова

Название выбрано в рамках общей топонимической тематики северной части района, связанной с темой культуры.

У безымянного сквера на улице Руставели появилось название: пространство будет носить имя аварского поэта и прозаикв Расула Гамзатова (1923-2003). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решение было принято городской Топонимической комиссией Наименование выбрано в рамках общей топонимической тематики северной части района, связанной с темой культуры

В советские годы Расул Гамзатович Гамзатов выступал переводчиком многих классических произведений, также ему было присвоено звание "Герой Социалистического Труда". В 2001 году признан почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета.

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