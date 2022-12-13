В 2023 году в Петербурге благоустроят 55 общественных пространств

Среди них – парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс.

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге в 2023 году будет благоустроено 55 общественных пространств. Среди них – парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс, зона отдыха на побережье Финского залива в Стрельне, памп-трек на улице Оптиков, Любашинский сад. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сквер Раисы Штрейс расположен вдоль Пулковского шоссе – въездной трассы, ведущей из аэропорта. Главной задачей будет сохранение существующего зеленого ландшафта. Территорию дополнительно озеленят, разобьют новые цветники, пешеходные дорожки замостят плиткой, обновят покрытие и оборудование детских зон. Появится спортивная площадка с тренажерами.

В парке Авиаторов появятся новые площадки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны для разных возрастных категорий.

В поселке Стрельна на побережье Финского залива планируется открыть уникальную рекреационную зону. Предусмотрен скейт-парк, амфитеатр и мостки, впервые появится зона барбекю, а также спортивная площадка для маломобильных групп населения.

Фото (сквер Раисы Штрейс): Piter.tv