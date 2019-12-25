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В Приоратском парке появилась полутораметровая скульптура лося Лосилия
Сегодня, 10:41
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В Приоратском парке появилась полутораметровая скульптура лося Лосилия

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Неофициальный туристический символ региона установили в 96-летнию со дня образования Ленобласти.

В Приоратском парке Гатчины появился новый туристический объект. Там установили полутораметровую скульптуру лося. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Статуя появилась на берегу Филькиного озера. Образ неофициального туристического символа региона лося Лосилия воплотили мастера ковки и работы с металлом в подарок к 96-летию образования Ленобласти. Похожие скульптуры уже радуют глаз прохожих в Волхове, Лодейном Поле и Бокситогорске.

Добавим, что образ Лосилия используется во многих региональных праздниках и мероприятиях. 

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Сортавала" в Ленобласти продолжается ремонт путепровода.

Фото: Telegram / админка Ленобласти

Теги: ленинградская область, скульптура
Категории: Лента новостей,

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