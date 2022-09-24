Скульптуру лисенка вернули в сквер у железнодорожной станции Лисий Нос

Местные жители тепло приняли своего любимого героя и нарядили его в уютный свитер, чтобы согреть в прохладную погоду.

Скульптура лисенка, ставшего символом поселка Лисий Нос и вдохновленного персонажем из книги Антуана де Сент-Экзюпери, вернулась на своё место после реставрации.

Местные жители тепло приняли своего любимого героя и нарядили его в уютный свитер, чтобы согреть в прохладную погоду. Теперь лисёнок готов принимать пожелания от всех, кто посетит сквер у железнодорожной станции.

Администрация муниципального образования "Лисий Нос" подчеркивает, что в сквере установлены камеры видеонаблюдения, и предупреждает о серьезных последствиях за акт вандализма или порчу имущества.

Ранее мы сообщили о том, что лапы грифонов на Банковском мосту повредили вандалы.

Фото: ВКонтакте / Лисий Нос каждый день!