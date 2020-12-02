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Скульптуру Венеры Коломенской установят в сквере Дровяного переулка
Сегодня, 18:15
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Скульптуру Венеры Коломенской установят в сквере Дровяного переулка

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Раньше у скульптуры были полностью сломаны руки и плечо.

Из мастерской на набережной реки Пряжки, 5, скульптуру Венеры Коломенской привезут в Дровяной переулок. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

Объект вернут в сквер, где раньше и стоял монумент. Каменная 800-килограмовая скульптура "похудела" во время реставрации. Как рассказал депутат муниципального собрания "Коломна" Илья Киселев, после снятия слоев краски выяснилось, что повреждения намного сильнее, чем можно было предположить. У скульптуры были полностью сломаны руки, плечо. Каркас бетонный тоже был сломан. Их пришлось удалять, и части каркаса, и обломанные руки.

Местные жители считают скульптуру символом района, и убедили городские власти в необходимости ее сохранения и собрали деньги на реставрацию – 300 тысяч рублей. 

Ранее мы сообщали, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской.

Фото: Telegram / kolomna_neighborhood

Теги: венера коломенская, дровяной переулок, искусство, скульптура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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