На "Газпром Арену" привезут скульптуры с СКК

Монументы были поставлены у СКК в 1981 году.

Скульптуры у СКК готовят к перевозке на "Газпром Арену". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

ФК "Зенит" по соглашению со "СКА Ареной" взял скульптурную композицию перед СКК на временное и ответственное хранение. До этого сохранить монументы обещали в компании, которая будет заниматься строительством новой арены.

Скульптуры уже сняли с помощью автокрана. Монументы были поставлены у СКК в 1981 году.

Демонтаж обломков СКК ведут в ускоренном темпе.

Фото: телеканал Санкт-Петербург