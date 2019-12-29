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На "Газпром Арену" привезут скульптуры с СКК
Сегодня, 12:45
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nastya960

На "Газпром Арену" привезут скульптуры с СКК

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Монументы были поставлены у СКК в 1981 году.  

Скульптуры у СКК готовят к перевозке на "Газпром Арену". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

ФК "Зенит" по соглашению со "СКА Ареной" взял скульптурную композицию перед СКК на временное и ответственное хранение. До этого сохранить монументы обещали в компании, которая будет заниматься строительством новой арены.

Скульптуры уже сняли с помощью автокрана. Монументы были поставлены у СКК в 1981 году.  

Демонтаж обломков СКК ведут в ускоренном темпе.

Фото: телеканал Санкт-Петербург 

Теги: газпром арена, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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