Демонтаж обломков СКК ведут в ускоренном темпе

Работы на рухнувшем объекте намерены завершить к середине марта.

Демонтаж рухнувшего СКК "Петербургский" ведется ускоренными темпами, компания "СКА-Арена" планирует закончить работы к середине марта, сообщил подрядчик.

Работы на объекте ведут круглосуточно, чтобы быстрее завершить полный снос здания. На это пожаловались в соцсетях живущие поблизости горожане: по ночам и по выходным с обломков СКК слышен сильный шум.

Аварийная крыша спортивно-концертного комплекса обрушилась в конце января в ходе демонтажных работ на кровле. Здание оказалось разрушенным на 80%, в обломках погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Виновника трагедии еще не установили.

Эксперт: конструкции рухнувшего СКК в Петербурге можно восстановить.

Фото: Piter.TV