Демонтаж обломков СКК ведут в ускоренном темпе

Демонтаж рухнувшего СКК "Петербургский" ведется ускоренными темпами, компания "СКА-Арена" планирует закончить работы к середине марта, сообщил подрядчик.
Работы на объекте ведут круглосуточно, чтобы быстрее завершить полный снос здания. На это пожаловались в соцсетях живущие поблизости горожане: по ночам и по выходным с обломков СКК слышен сильный шум.
Аварийная крыша спортивно-концертного комплекса обрушилась в конце января в ходе демонтажных работ на кровле. Здание оказалось разрушенным на 80%, в обломках погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Виновника трагедии еще не установили.
Эксперт: конструкции рухнувшего СКК в Петербурге можно восстановить.
Фото: Piter.TV
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