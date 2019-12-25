В Павловском соборе Гатчины проходит реставрация скульптур

Специалисты аккуратно заполняют пустоты и восстанавливают прежние формы изваяний.

В рамках реставрации Павловского собора в Гатчине проходит работа по восстановлению скульптур. Процесс запечатлел председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

У изваяний восстанавливают формы и заполняют пустоты,которые образовались со временем. Также статут частично пострадали в ходе Великой Отечественной войны.

Отметим, что Павловский собор в Гатчине был возведён в период с 1846 по 1852 г.г. по проекту Р. И. Кузьмина и К. А. Тона.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой