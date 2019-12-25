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Скульптуры Летнего сада спрячут в футляры после 26 октября
Сегодня, 19:05
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smirenny

Скульптуры Летнего сада спрячут в футляры после 26 октября

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Способ защиты скульптур от непогоды придумали в XIX веке.

Сотрудники Летнего сада решили начать отправлять скульптуры на зимовку в последнюю неделю октября. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Чтобы сохранить статуи от дождя и снега, их чистят и обрабатывают специальным составом, затем накрывают хлопковой тканью, а после накрывают большими деревянными футлярами. Такой способ изобрел скульптор и смотритель Летнего сада еще в XIX веке. Отмечается, что раньше скульптуры защищали рогожами и циновками (плотные грубые ткани). 

Ранее мы писали, что петербургские фонтаны отключают на зиму. Всего в этом сезоне в городе работали 61 фонтан и фонтанный комплекс.

Фото: igardens.ru

Теги: зимовка, летний сад, скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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