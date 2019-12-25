Скульптуры Летнего сада спрячут в футляры после 26 октября

Способ защиты скульптур от непогоды придумали в XIX веке.

Сотрудники Летнего сада решили начать отправлять скульптуры на зимовку в последнюю неделю октября. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Чтобы сохранить статуи от дождя и снега, их чистят и обрабатывают специальным составом, затем накрывают хлопковой тканью, а после накрывают большими деревянными футлярами. Такой способ изобрел скульптор и смотритель Летнего сада еще в XIX веке. Отмечается, что раньше скульптуры защищали рогожами и циновками (плотные грубые ткани).

Ранее мы писали, что петербургские фонтаны отключают на зиму. Всего в этом сезоне в городе работали 61 фонтан и фонтанный комплекс.

Фото: igardens.ru