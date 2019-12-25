Петербургские фонтаны отключают на зиму

Всего в сезон 2020 года в Петербурге работали 61 фонтан и фонтанный комплекс.

"Водоканал" приступил к отключению городских фонтанов и фонтанных комплексов. Работы начали вести с 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

После консервации всё технологическое оборудование работавших в этому году фонтанов пройдет техническое обслуживание. При необходимости нужные детали будут заменены.

Также в этом году продолжилась реализация программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов. В этом году будут завершены работы на 5 фонтанах.

Всего в этом сезоне в городе работали 61 фонтан и фонтанный комплекс.

Царскосельские статуи начали готовить к зимней "спячке".

Фото: Piter.tv