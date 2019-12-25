Царскосельские статуи начали готовить к зимней "спячке"

Скульптуры укутают холстиной и накроют специальными коробами.

В музее-заповеднике "Царское Село" начали готовить статуи к зимней "спячке". Как рассказали в пресс-службе музея, скульптуры оденут в специальные короба и холстину, которые помогут переждать холода.

В Екатерининском парке уже закрылся Мраморный фонтан, а среди статуй первыми на зимовку уйдут фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и различные скульптуры на Гранитной террасе. Следующими на очереди станут скульптуры у фасадов Екатерининского дворца, ваза у "Эрмитажа" и бюсты у павильона "Грот". Скоро сотрудники "Царского Села" утеплят "Девушку с кувшином", Нимфу и скульптуры из Фрейлинского садика. Окончены прогулки и для бюстов с Камероновой галереи – их перенесут в теплую застекленную часть

Сотрудники музея отметили, что перед зимовкой для некоторых скульптур обновили футляры, чтобы посетители знали, какая статуя спрятана внутри. Парки Царского Села вместе со скульптурами пробыли на всеобщем карантине до 3 июля.

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Фото: Царское Село / "ВКонтакте"