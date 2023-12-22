Скульптуры Летнего сада "раздели" после зимы

Традиция накрывать мраморные статуи была установлена ещё при правлении Анны Иоанновны. В20-х годах XIX века было решено использовать деревянные коробы вместо холста.

Скульптуры Летнего сада освободили от футляров после зимы. Об этом рассказала пресс-служба Русского музея.

В середине октября прошлого года специалисты обернули скульптуры хлопковой тканью и накрыли специальными футлярами из дерева, чтобы защитить их от зимних условий. Традиция накрывать мраморные статуи была установлена ещё при правлении Анны Иоанновны. В 20-х годах XIX века было решено использовать деревянные коробы вместо холста.

В Летнем саду более 90 скульптур, каждая из которых при открытии проходит осмотр и моется. Пока скульптуры недоступны для просмотра внутри сада, так как он всё ещё закрыт на просушку.

Ранее мы сообщили о том, что из-за непогоды запуск петербургских фонтанов переносится на 27 апреля.

Фото: ВКонтакте / Русский музей