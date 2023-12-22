Еще шесть фонтанов включат 1 мая.

В Петербурге из-за непогоды запуск петербургских фонтанов переносится на 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Сейчас специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ведут подготовку сооружений к работе. В городе на Неве включат 79 фонтанов, в том числе фонтан в парке 300-летия Санкт-Петербурга, фонтан "Слава" в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки. Фонтаны будут работать с 9:00 до 20:00.

Еще шесть фонтанов включат 1 мая. Речь идет о светомузыкальном фонтане в Петергофе на Торговой площади, фонтане "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтане у Гостиного двора в Кронштадте, большом фонтане в поселке Металлострой, а также фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина. Время их работы продлят до 23.00.

В этом году в городе будут работать 85 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

Ранее мы писали, что Ботанический сад Петра Великого реконструируют за 258 млн рублей.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга