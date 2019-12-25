В Гатчинском дворце укутали скульптуры на зиму

Такие меры принимаются для сохранения их облика.

Сотрудники музея-заповедника "Гатчина" готовятся к зиме и заботятся о своих скульптурах. Мраморные статуи, которые украшают территорию музея, отправили на зимовку в специальные ящики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Эта мера необходима для сохранения целостности и красоты скульптур. Мрамор плохо переносит снег и перепады температур, поэтому статуи нуждаются в защите от неблагоприятных погодных условий.

Последними на зимовку были отправлены скульптуры Благоразумия и Бдительности.

Теперь скульптуры будут находиться в специальных ящиках до тех пор, пока не наступит весна.

Ранее сообщалось, что более 90 территорий благоустроили за 2023 год в Ленобласти.

Фото: Piter.TV