Более 90 территорий благоустроили за 2023 год в Ленобласти

Несколько из них открыли на этой неделе.

Несколько общественных пространств открылось в 47-ом регионе на этой неделе. В этом году благоустройство затронуло более 90 объектов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В частности, на Графской улице в Мурино создано общественное пространства: для отдыха горожан предусмотрены шезлонги, качели и теннисные столы, а для любителей спорта проложили велодорожки.

Кроме того, на Центральной улице в посёлке Приозерный появилась общественная зона. В Приладожском блгоустроили площадь у дома культуры: там проложили новые пешеходные дорожки, создали парковку для инвалидов, детскую и спортивную площадку. Центральная скульптура в виде курицы посвящена местной птицефабрике.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти может появится центр разработки беспилотников.

Фото: Правительство Ленобласти