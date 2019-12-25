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Более 90 территорий благоустроили за 2023 год в Ленобласти
Сегодня, 15:23
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Более 90 территорий благоустроили за 2023 год в Ленобласти

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Несколько из них открыли на этой неделе.

Несколько общественных пространств открылось в 47-ом регионе на этой неделе. В этом году благоустройство затронуло более 90 объектов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В частности, на Графской улице в Мурино создано общественное пространства: для отдыха горожан предусмотрены шезлонги, качели и теннисные столы, а для любителей спорта проложили велодорожки.

Кроме того, на Центральной улице в посёлке Приозерный появилась  общественная зона. В Приладожском блгоустроили площадь у дома культуры: там проложили новые пешеходные дорожки, создали парковку для инвалидов, детскую и спортивную площадку. Центральная скульптура в виде курицы посвящена местной птицефабрике. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти может появится центр разработки беспилотников.

Фото: Правительство Ленобласти  

Теги: благоустройство, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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