Скульптура дракона появилась под Выборгом

Изваяние хищника появилось силами местных энтузиастов.

В лесу под Выборгом в Ленинградской области появилась внушительная скульптура дракона. Найти ее можно рядом с поселком Советский. Фотографией монумента с порталом 47channel поделилась читательница. Она отметила, что изваяние хищника появилась силами местных энтузиастов.

При этом вся скульптура пока не доделана: тело уже готово, а вот крылья еще предстоит обтянуть.

Тем временем, на Васильевском острове в Петербурге установили необычные скульптуры в стеклянных тумбах в рамках "Сквозь проспект". Среди них — собирательный образ жителя петербургских окраин.

Фото: Марина Миронова-Смиренникова (https://vk.com/konuskazka)