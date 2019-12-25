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Скульптура дракона появилась под Выборгом
Сегодня, 18:22
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Скульптура дракона появилась под Выборгом

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Изваяние хищника появилось силами местных энтузиастов.

В лесу под Выборгом в Ленинградской области появилась внушительная скульптура дракона. Найти ее можно рядом  с поселком Советский. Фотографией монумента с порталом 47channel поделилась читательница. Она отметила, что изваяние хищника появилась силами местных энтузиастов. 

При этом вся скульптура пока не доделана: тело уже готово, а вот крылья еще предстоит обтянуть.

Тем временем, на Васильевском острове в Петербурге установили необычные скульптуры в стеклянных тумбах в рамках "Сквозь проспект". Среди них — собирательный образ жителя петербургских окраин. 

Фото: Марина Миронова-Смиренникова (https://vk.com/konuskazka)

Теги: выборг, дракон, энтузиасты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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