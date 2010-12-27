В Ленобласти скоростной поезд сбил пенсионера

Мужчина остался жив.

В Лужском районе Петербурга скоростной поезд "Ласточка" сбил пенсионера. Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на источник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел в четверг, 23 августа. Пенсионер травмировался на железной дороге, однако остался жив.

На снимках видно, что пенсионера занесли в вагон и положили на куртку.

На том же поезде пожилого мужчину доставили на перрон в Лугу к ожидающим его врачам.

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Фото: pixabay.com/ ДТП и ЧП САНКТ-Петербург/ВК