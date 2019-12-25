Скоростной поезд "Стриж" впервые свяжет Петербург и Самару

Железнодорожное сообщение между городами останется и после возобновления связи с Германий.

С пятницы, 21 августа, составы скоростного поезда "Стриж" начали курсировать по маршруту "Петербург-Самара". Об этом сообщил заместитель гендиректора "РЖД" Дмитрий Пегов.

Отметим, что до начала эпидемии поезда связывали Москву и Берлин. Тем не менее, даже после отмены ограничений железнодорожная связь между российскими городами не пропадет. "Стриж" по-прежнему будет ходить между городом на Неве и Самарой, но через день, чтобы обеспечивать и поездки в Германию.

Ранее мы рассказали о том, что в РЖД решили отказаться от сноса исторического вокзала в Токсово.

Фото: poezd-strizh.ru