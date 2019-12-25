Скоростной поезд "Ласточка" совершил первый рейс из Петербурга в Тихвин

Время в пути составило 3 часа 15 минут.

В понедельник, 28 декабря, скоростной электропоезд "Ласточка" совершил свой первый рейс из Петербурга в Тихвин. Состав отправился с Ладожского вокзала в 18:51, а прибыл в Тихвин в 22:06. Время в пути составило 3 часа 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Маршрут "Санкт-Петербург – Тихвин" стал тринадцатым, на котором эксплуатируются поезда "Ласточка". На пути поезд совершает восемь остановок на станциях Мга, Волховстрой-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский. Из Петербурга в Тихвин и обратно будут курсировать поезда с пятью вагонами.

Новое направление будет интересно не только жителям Тихвина, но и туристам. В городе на берегу реки Тихвинки находятся такие достопримечательности, как Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и др.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники из Петербурга в Рускеалу поедут дополнительные "Ласточки".

Фото: ВКонтакте / Северо-Западная ППК (СЗППК)