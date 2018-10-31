Росавтодор разрешит ездить по трассам со скоростью 130 км/ч

Пакет документов по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

В России впервые введут ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Об этом сообщает Коммерсант.

Пакет документов по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. На сегодняшний день, согласно правилам дорожного движения, легковые автомобили и мотоциклы могут ездить по автомагистралям со скоростью не более 110 км/час.

Новы правила могут ввести на платных участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Чтобы можно было ехать по дороге со скоростью 130 км/ч, не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Во время плохих погодных условий скорость должна быть снижена. Также новый ГОСТ для выравнивания скоростей в потоке может сузить левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м. Стандарты планируют ввести в августе этого года.

Также в России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики.

Видео: Piter.TV