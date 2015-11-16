В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Анализ слюны станет промежуточным этапом для полноценной проверки.

ГИБДД РФ создаст новый способ выявление того, что водитель находится в состоянии опьянения. Об этом июня 13 сообщило издание "Коммерсант".

Теперь к тому, что водителям для освидетельствования нужно дунуть в алкометр, им придется также сдавать слюну. Промежуточный эспресс-тест при положительном результате станет лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.

ГИБДД хочет сделать показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ, шестым основанием для проверки. Другие пять - запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также "поведение, не соответствующее обстановке". В подразделении МВД уже подготовили соответствующий законопроект.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работодатели смогут узнать о нарушениях водителями ПДД на единой цифровой платформе.

Фото: pixabay.com