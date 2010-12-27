Работодатели смогут проверять водителей на единой платформе ГИБДД

Разработкой платформы занимается МВД.

МВД разрабатывает единую цифровую платформу, на которой работодатели смогут узнать, нарушал ли водитель, которого они хотят принять на работу, правила дорожного движения. Об этом 13 июня министерство сообщило ТАСС.

Работодатели смогут проверять не только отечественных водителей, но и иностранных соискателей.

Ранее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ предложил запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям, но Госдума не поддержала эту инициативу.

Сегодня Piter.TV рассказал о том, как Porsche "взлетел" на Выборгском шоссе.

Фото: pixabay.com