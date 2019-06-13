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Вчера, 9:03
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nadezhda_sib
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Porsche "взлетел" на Выборгском шоссе

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Водитель не справился с управлением на повороте.

ДТП с участием Porsche Cayenne произошло утром 13 июня. О нем рассказали очевидцы из группы Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Они сообщили, что иномарка не вошла в поворот да Выборгском шоссе и перепрыгнула через забор и три бордюра. Не обошлось и без других участников ДТП. Свой "полет" Porsche завершил, преземлившись на припаркованный Saab. 

Осколки от забора и автомобиля виновника ДТП разлетелись по шоссе. Очевидец предположил, что Ford Focus, который остановился на дороге, был вынужден менять колеса из-за сдутой шины. Он заснял это на видео. 

Знает ли водитель Saab о том, что его автомобиль пострадал, пока неизвестно. 

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Фото: vk.com/spb_today

Теги: выборгское шоссе, дтп, полет, порш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
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Минус
Аноним
Вчера 16:17

Машинку то как жалко. Какие в вашем голодном Питере не дешёвые машины   сочувствую.

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