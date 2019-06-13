Porsche "взлетел" на Выборгском шоссе

Водитель не справился с управлением на повороте.

ДТП с участием Porsche Cayenne произошло утром 13 июня. О нем рассказали очевидцы из группы Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Они сообщили, что иномарка не вошла в поворот да Выборгском шоссе и перепрыгнула через забор и три бордюра. Не обошлось и без других участников ДТП. Свой "полет" Porsche завершил, преземлившись на припаркованный Saab.

Осколки от забора и автомобиля виновника ДТП разлетелись по шоссе. Очевидец предположил, что Ford Focus, который остановился на дороге, был вынужден менять колеса из-за сдутой шины. Он заснял это на видео.

Знает ли водитель Saab о том, что его автомобиль пострадал, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о пожарах в трех петербургских квартирах за прошедшую ночь.

Фото: vk.com/spb_today