В Петербурге за ночь произошел пожар в трех квартирах

Огонь локализовали менее, чем за полчаса.

В ночь на 13 июня пожарные тушили огонь в трех петербургских квартирах. Об этом сообщили в пресс-служеб ГУ МЧС России по Петербургу.

Около 12 часов ночи пожар произошел в Красногвардейском, Петроградском, Московском районах.

На улице Большой Пороховской, д. 44 горели постельные принадлежности. Сообщение об этом поступило 12 июня в 23:42. В 00:30 огонь ликвидировали.

На улице Даля, д. 2. в одной из комнат в коммунальной четырехкомнатной квартире огонь охватил обстановку по всей площади. Пожарным удалось справиться менее, чем за полчаса.

На Московском шоссе, д. 26 очевидцы заметили горящий балкон. Сотрудникам МЧС пришлось выламывать двери. Хозяев дома не оказалось.

Во всех трех происшествиях сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV писал о пожаре в Курортном районе.

Фото: vk.com/spb_today