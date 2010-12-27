Пожар в Курортном районе локализовали

Черные клубы дыма засняли водители КАД на севере Петербурга.

Пожар, который произошел вечером 12 июня в Курортном районе, локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:15. Горело заброшенное двухэтажное здание по адресу Горская, Владимирский проспект, дом 9. С огнем боролись 40 пожарных. Ровно через час, в 19:15, пожар локализовали.

Сведения о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV писал о том, как водители заметили черные клубы дыма на севере КАД.

Фото: vk.com/spb_today