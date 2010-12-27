Пожар в Курортном районе локализовали

Пожар, который произошел вечером 12 июня в Курортном районе, локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:15. Горело заброшенное двухэтажное здание по адресу Горская, Владимирский проспект, дом 9. С огнем боролись 40 пожарных. Ровно через час, в 19:15, пожар локализовали.
Сведения о пострадавших не поступало.
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Фото: vk.com/spb_today
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