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Пожар в Курортном районе локализовали
Вчера, 21:33
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nadezhda_sib

Пожар в Курортном районе локализовали

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Черные клубы дыма засняли водители КАД на севере Петербурга.

Пожар, который произошел вечером 12 июня в Курортном районе, локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:15. Горело заброшенное двухэтажное здание по адресу Горская, Владимирский проспект, дом 9. С огнем боролись 40 пожарных. Ровно через час, в 19:15, пожар локализовали.

Сведения о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV писал о том, как водители заметили черные клубы дыма на севере КАД

Фото: vk.com/spb_today

Теги: горская, курортный район, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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