Скоростные трамваи свяжут юг Петербурга с метро до 2026 года

В Петербурге утвердили маршруты четырех трамвайных веток в обход пробок.

Власти Северной столицы утвердили план магистрального рельсового строительства на южном направлении. Сеть новых путей для скоростных трамваев общей длиной более 40 км свяжет развивающиеся кварталы с действующими станциями метрополитена и основными магистралями. Документы о партнерстве в рамках национального проекта подписали городское предприятие "Горэлектротранс" и представители компании "Нацпроектстрой".

Согласно проектной документации, рельсы пролягут вдоль ключевых артерий юга: Софийской улицы, трассы Южной широтной магистрали и Волхонского шоссе. Конечной точкой одной из веток станет территория перспективного города-спутника "Южный". Подвижной состав планируется закупить современный, способный развивать высокую маршрутную скорость, что должно сократить время в пути для пассажиров.

Как пояснил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, реализация задумки кардинально улучшит ситуацию с перемещением в спальных районах. Новые линии обеспечат бессветофорное или выделенное движение до вестибюлей метро, решая проблему "последних километров" для тысяч горожан. Финансирование и организация работ ведутся в русле федеральной программы "Инфраструктура для жизни", инициированной президентом России Владимиром Путиным для комплексного развития регионов. Сроки завершения строительства пока не разглашаются, однако проектные институты уже приступили к подготовке документации.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга