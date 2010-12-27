Глава города и глава РЖД подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет.

Из центра Петербурга в пригороды будут ходить скоростные электрички. Соглашение сроком на 5 лет было подписано главой города и главой РЖД Олегом Белозеровым в рамках ПМЭФ-2019.

Для быстрого и комфортного передвижения пассажиров будут построены соединительные пути Глухоозерская - Санкт-Петербург - Сортировочный – Московский. Путепроводная развязка будет проходить над путями Московского направления. Скоростные электрички также запустят на участке Колпино-Тосно, Левашово-Сертолово и в Сестрорецком направлении. Кроме того, деньги будут вложены в модернизацию Московского, Витебского, Ладожского вокзалов.

Ранее мы писали, что с 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов ограничат движение транспорта.

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