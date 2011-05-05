В 2023 году между Пушкиным и Павловском запустят "Ласточки"

Поезд начнут курсировать после того, как в достроится путепровод в створе Московского шоссе в Пушкине.

В 2023 году между Пушкиным и Павловском запустят поезда "Ласточка". Пилотный проект начнется после того, как в достроится путепровод в створе Московского шоссе в Пушкине. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, передает "Петербургский дневник".

По словам Полякова, с июля по сентябрь в направлении Павловска пойдут тактово первые электрички Петербург – Павловск. Интервал движения в час пик составит 15-20 минут.

Также в городе планируют запуск тактового движения электричек от Петербурга до Зеленогорска, Сестрорецка, Колпино, с перспективой до Тосно, и в Гатчину.

Ранее на сайте Смольного появился проект планировки трамвайной сети по маршруту Купчино – Шушары – Славянка. Протяженность трамвайной сети составит 21 километр, а пропускная способность – 660 пар в сутки.

Фото: Piter.TV