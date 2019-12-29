На Невском проспекте могут ввести ограничение скорости до 40 км/ч

На Невском проспекте в Петербурге может появиться ограничение скорости до 40 км/ч, разрешенное значение скорости будет снижено. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
На данный момент, рассказали в администрации, предложение прорабатывается другими органами, но по словам главы района Максима Мейксина, ограничение возможно вступит в силу грядущей осенью.
Невский проспект довольно аварийный, поэтому введение определенного скоростного режима имеет смысл. Также на проспекте могут установить устройства видеофиксации нарушений, стационарные камеры.
– отметили в пресс-службе.
В администрации считают, что предложенные меры помогут снизить количество аварийных ситуаций на Невском проспекте.
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