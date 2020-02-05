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В России изменят правила использования шипованных шин

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Водителей обяжут устанавливать отмененный в 2018 году знак "Шипы" и вернут его в ПДД.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в России изменят правила использования шипованных шин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Госдуме предложили обязать российских водителей устанавливить отмененный в 2018 году знак "Шипы" и вернут его в ПДД. Кроме того, для шипованных машин введут ограничения скорости. 

Таким образом депутаты хотят уменьшить вред для дорог. Отмечается, что именно из-за шипов московские дорожники меняют автомобильное покрытие каждые три года.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай.

Теги: автомобильные новости, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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