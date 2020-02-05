Водителей обяжут устанавливать отмененный в 2018 году знак "Шипы" и вернут его в ПДД.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в России изменят правила использования шипованных шин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Госдуме предложили обязать российских водителей устанавливить отмененный в 2018 году знак "Шипы" и вернут его в ПДД. Кроме того, для шипованных машин введут ограничения скорости.

Таким образом депутаты хотят уменьшить вред для дорог. Отмечается, что именно из-за шипов московские дорожники меняют автомобильное покрытие каждые три года.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай.