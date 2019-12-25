На 58 году жизни скончался сценарист и писатель Илья Рубинштейн

Прощание состоится в пятницу, 27 марта.

В Москве на 58 году жизни скончался сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова его матери.

Рубинштейна не стало 24 марта. О причинах смерти ничего не говорится. Прощание состоится в пятницу, 27 марта, в малом зале крематория Троекуровского кладбища. Траурная церемония начнется в 13:00.

Илья Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в Москве. В 1995 году он окончил актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа, в 1999 году – сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

Рубинштейн был сценаристом, а также сыграл одну из ролей в фильме Владимира Машкова "Папа". Кроме того, он написал сценарий и был режиссером фильма "Май". Также Рубинштейн является автором книг "Дворовый романс", "Футбол на двоих", "Дисбат" и др.

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