Артист озвучивал Бандераса, Гира, Смита.

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов, который озвучивал Антонио Бандераса, Ричарда Гира, Люка Эванса. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

В ЦАТРА рассказали, что артист Смирнов ушел из жизни 25 марта в возрасте 37 лет. Он скончался от тяжелой болезни. В ЦАТРА Сергей Смирнов служил 17 лет, за которые успел отметиться 30 театральными ролями. Артист принимал участие в озвучивании около 400 кинокартин. В последней своей работе он озвучивал героя Уилла Смита в фильме "Гемини".

Проститься с Сергеем Смирновым можно будет 27 марта в 11 часов в храме Дмитрия Солунского на улице Ибрагимова, 6а.

Умерла звезда "Девчат" Инна Макарова.

Видео и фото: Вконтакте/Русский дубляж, YouTube/Дмитрий Череватенко