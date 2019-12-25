Ушел из жизни археолог и исследователь Древней Руси Анатолий Кирпичников

Выдающему российскому ученому был 91 год.

В Петербурге на 92-м году жизни скончался выдающийся российский археолог Анатолий Кирпичников. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

Кирпичников был широко известен своим трудам по средневековой археологии Руси и Северной Европы, которые получили международное призвание. Большим интересом археолога была именно Древняя Русь, ее культура, военное дело, архитектура, фортификация. Также ученый исследовал в Ленобласти Старую Ладогу и первым установил ее точный возраст. Благодаря Кирпичникову Старую Ладогу узнали как древнейшее поселение, где Рюрик основал государство.

Археолог считался почетным жителем северо-западного региона. Губернаторы Петербурга и Ленобласти выразили свои соболезнования в связи со смертью Кирпичникова.

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