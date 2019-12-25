Скончался почетный реставратор Петербурга Марк Коляда

Марку Коляде было 86 лет.

Стало известно, что в воскресенье, 31 мая, ушел из жизни архитектор-реставратор, почетный реставратор Петербурга Марк Иванович Коляда. Об этом сообщает пресс-служба Союза реставраторов региона.

Марк Иванович Коляда занимался реставрацией 60 лет. Он положил основы реставрации деревянного зодчества. Благодаря ему восстановили Святого Георгия Победоносца, церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Димитрия Солунского Мироточивого в Подпорожском районе и знаменитая усадьба Рождествено – загородный дом семьи Набоковых. Он был одним из самых опытных российских архитекторов-реставраторов.

В своих последних интервью специалист рассказывал, что для него дело всей жизни и главный подарок судьбы – реставрация Казанского собора. Он реставрировал его 10 лет. На заключительном этапе он реставрировал купол храма, проект которого создал четыре года назад, в 2016 году.

Три года назад, в 2017 году, Марк Иванович Коляда получил наивысшую профессиональную награду правительства города – нагрудный знак "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" первой степени.

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Фото: srspb.ru