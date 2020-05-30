Умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов

Актер проработал в театре почти 60 лет.

В Москве на 80-году жизни скончался народный артист РФ, старейший артист Российского академического Молодежного театра Юльен Балмусов. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Актер скончался 29 мая. Причины смерти не называются.

В театре отметили высокий творческий диапазон и профессионализм артиста, его уникальное чувство партнерства и исключительные работоспособность и требовательность к себе. Коллеги Балмусова по РАМТу называли его человеком, без которого невозможен творческий портрет театра.

Актер трудился в Молодежном театре с с 1962 года и за это время сыграл в нем около 100 ролей. Он также снялся в 20 полнометражных фильмах и сыграл более 100 ролей в передачах из цикла "Жизнь замечательных людей".

Видео: кадры из х/ф "Это кажется, что прошло, а на самом деле, может, и не прошло" (сцен. и реж. М. Зыков; 2010 г.), YouTube / L E N T A F I L M