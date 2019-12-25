Ушел из жизни известный петербургский журналист Станислав Мелейко

Главной работой Мелейко была программа "Гражданин и закон".

В минувшее воскресенье, 7 марта, в Петербурге скончался известный городской журналист, член регионального Союза журналистов Станислав Мелейко. Как сообщили в самом Союзе, журналист умер на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

Станислав Мелейко закончил факультет журналистики ЛГУ им. Жданова и с 1970 года работал на Ленинградском телевидении, пройдя путь от корреспондента Главной редакции пропаганды до комментатора и завотделом. Самой известной работой Мелейко был тележурнал "Гражданин и закон", программа популяризировала юридическую тематику для молодежи и взрослой аудитории. Первый выпуск этой программы вышел в эфир в 1970 году, последний – в 1996 году. С 1997 года Мелейко готовил авторские репортажи и программы для различных телевизионных и интернет-каналов.

Станислав Мелейко снискал огромное уважение среди юридического сообщества. Он относился очень ответственно к своей работе, не передергивал факты, всегда задавал острые вопросы, а еще очень хорошо понимал интересы государства. Лидия Мась, профессор СЗИУ РАНХиГС

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Фото: Союз журналистов СПб и ЛО