Актер сериала "Сваты" Иван Марченко умер в 43 года

Актер, сыгравший эпизодическую роль в сериале, скончался после продолжительной болезни.

В Киеве на 44-м году жизни скончался актер Иван Марченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.

По информации СМИ, у артиста несколько лет назад диагностировали онкологию. За эти годы он перенес несколько курсов лечения и несколько операций, Иван Марченко умер за несколько дней до своего дня рождения.

Иван Марченко известен по ролям в таких сериалах, как "Сваты" (психотерапевт), "Ментовские войны" (одна из главных ролей – Василий Шпейло), в сериале "Женский доктор" артист играл реаниматолога Ивана.

Также недавно скончался известный комментатор Юрий Розанов.

Фото: стоп-кадр из сериала "Сваты"