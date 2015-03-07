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Скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков
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Скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

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По словам коллег, он был тем руководителем, который брал на себя самые сложные задачи и достойно справлялся с каждой из них.

Ушел из жизни генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Ему было 66 лет. Об этом сообщили в субботу, 24 декабря, в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В компании, которую возглавлял инженер-механик, рассказали, что Александр Бузаков всю жизнь посвятил развитию российского флота. По словам коллег, он был тем руководителем, который брал на себя самые сложные задачи и достойно справлялся с каждой из них. Он заслужил огромный авторитет в отрасли.

Дата прощания с гендиректором  "Адмиралтейских верфей" пока не названа. Причину смерти пока не сообщили. 

Ранее на Piter.tv: раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе.

Фото: ВКонтакте / Объединенная судостроительная корпорация

Теги: адмиралтейские верфи, некролог, строительство судов, умер александр бузаков
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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