Скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

По словам коллег, он был тем руководителем, который брал на себя самые сложные задачи и достойно справлялся с каждой из них.

Ушел из жизни генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Ему было 66 лет. Об этом сообщили в субботу, 24 декабря, в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В компании, которую возглавлял инженер-механик, рассказали, что Александр Бузаков всю жизнь посвятил развитию российского флота. По словам коллег, он был тем руководителем, который брал на себя самые сложные задачи и достойно справлялся с каждой из них. Он заслужил огромный авторитет в отрасли.

Дата прощания с гендиректором "Адмиралтейских верфей" пока не названа. Причину смерти пока не сообщили.

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Фото: ВКонтакте / Объединенная судостроительная корпорация