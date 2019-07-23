МВД: после ДТП на Обводном канале в больнице скончался еще один пассажир такси

Уголовное дело переквалифицировано.

Скончался еще один пассажир такси. Уголовное дело по факту аварии переквалифицировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Напомним, 23 июля около четырех утра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП с участием автомобиля такси. За рулем был 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у него не было водительских прав. По данным отдела пропаганды ГИБДД, таксист зацепил контейнеровоз, который поворачивал направо. Водитель контейнеровоза скрылся с места происшествия, но через пять минут был задержан у дома №183 по Обводному каналу. Им оказался 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

На месте ДТП сразу скончался пассажир, который сидел справа сзади. Еще один мужчина и 19-летняя девушка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Стало известно, что недавно второй 35-летний пассажир скончался в больнице.

Уголовное дело переквалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВКонтакте

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