Причины и подробности смерти не раскрываются.

В ночь на субботу, 15 июня, в возрасте 76 лет скончался французский актер Морис Бенишу. Причины и подробности смерти не раскрываются. Об этом пишет Le Figaro.

Прощание с актером состоится 18 июня на кладбище Пер-Лашез. После этого его похоронят недалеко от города Лонпон-сюр-Орж.

Морис Бенишу родился 23 января 1943 года. Ему посчастливилось работать с такими известными режиссерами, как Михаэль Ханеке, Жан-Пьер Жене и Питер Брук. Среди работ актера съемки в фильмах "Амели", "Париж", "Код неизвестен", "Чудовище", "Индзю, зверь в тени" и др.

Бенишу был женат на французской актрисе Женевьев Мниш. У пары родился сын Жюльен Бенишу, который впоследствии стал известным дирижером и хормейстером.

Ранее мы писали, что у фронтмена Megadeth диагностировали рак горла.

Видео: YouTube / Miramax