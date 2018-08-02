В 79 лет скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Отпевание пройдет в Храме Петра и Павла в Лефортово 19 июля.

В возрасте 79-ти лет скончался актер и режиссер Юрий Прохоров. Артист скончался 16 июля, отпевание пройдет в Храме Петра и Павла в Лефортово 19 июля. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Прохоров оканчивал актерское отделение Горьковского театрального училища. В конце 60-х играл в Севастопольском драматическом театре им. Луначарского. Позже стал ассистентом режиссера на Одесской киностудии.

Он снимался в фильмах "Мать", "Совесть", "Сегодня и завтра". В качестве режиссера сотрудничал с Игорем Масленниковым ("Что сказал покойник"), Виктором Титовым ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве") и другими.

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